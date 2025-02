Quem ganhou a 'Batalha do Lip Sync'? Saiba o que aconteceu no Domingão deste domingo (23)

Essa foi a vez de Sheila Mello e Scheila Carvalho disputarem a "Batalha do Lip Sync", quadro do programa "Domingão do Huck", da TV Globo, neste domingo (23).

As duas fizeram homenagens a artistas brasileiras e a cantoras pop, com muita coreografia e até apresentação em pole dance.

Veja também Zoeira Amigo de Whindersson Nunes nega que humorista está internado por 'marketing' Zoeira Cantor Netinho de Paula fez empréstimos com agiota do PCC, diz Ministério Público

O Domingão com Huck é um programa de entretenimento, diversão, emoção e novas descobertas com quadros como "Show dos famosos" e "Quem quer ser um milionário?", além de especiais pelo País.

Legenda: Sheila Mello como Britney Spears e Scheila Carvalho como Jennifer Lopez na Batalha do Lip Sync, do Domingão Foto: Reprodução / TV Globo

Como foi a disputa

As ex-bailarinas encaram, na primeira de duas rodadas do quadro, um tributo especial aos 40 anos do axé music brasileiro, um dos gêneros que elas próprias ajudaram a construir.

Na primeira etapa, Sheila Mello dublou a inesquecível “Vamos Abrir a Roda", da artista Sara Jane. Já Scheila Carvalho fez sua homenagem dublando o clássico ‘O Canto da Cidade’, de Daniela Mercury. A morena ainda aproveitou para ressaltar que Mercury foi a artista que a fez conhecer o axé, nos anos 1990.

Em seguida, a batalha ganhou ares internacionais. Na segunda apresentação, Sheila Mello levou muita coreografia e performance ao palco em ‘Toxic’, de Britney Spears. Ela ressaltou a importância da artista norte-americana para o pop.

Legenda: Sheila Melo na Batalha do Lip Sync Foto: Reprodução/TV Globo

No intervalo das apresentações, Mello ainda relembrou clássicos do É o Tchan, dançando com participantes do programa.

Legenda: Scheila Carvalho como Jennifer Lopez Foto: Reprodução / TV Globo

Na sua vez, a eterna Morena do Tchan interpretou ‘Waiting For Tonight’, de outra cantora que é ícone do pop mundial, Jennifer Lopez. Scheila Carvalho dublou e dançou, com direito a fechar a apresentação em um pole dance.

Após a votação, Sheila Mello teve maioria e levou o cinturão de campeã, com 50,2% dos votos.