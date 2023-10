Fábio Assunção e Ana Verena se separam após três anos

Casados desde 2020, Fabio Assunção e Ana Verena estão separados. A informação foi confirmada à revista Quem pela assessoria de comunicação do ator na tarde deste domingo (15). Eles têm uma filha, Alana Ayo, de 2 anos.

De acordo com o colunista Léo Dias, o ex-casal já deu entrada nos papeis para o divórcio e já não vive na mesma casa há um tempo. O motivo para a separação não foi informado.

No último mês de setembro, o colunista Lucas Pasin, do UOL, publicou que o Fábio e Ana estavam vivendo uma crise no casamento, com idas e vindas. Amigos próximos do ex-casal, inclusive, não sabiam afirmar se a relação ainda existia.

"Ana fala que vai sair de casa, aí depois passa um tempo e eles estão juntos novamente. Logo depois não estão mais. Eles nunca falam claramente sobre, mas têm brigas e desgaste", disse uma fonte ao jornalista.

O casamento de Fábio e Ana foi realizado em outubro de 2020, em uma cerimônia para poucos convidados. O ator também é pai de João Assunção e de Ella Felipa, de outros relacionamentos.