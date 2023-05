Fábio Assunção inicia faculdade de Ciências Sociais e chama atenção de colegas

O ator Fábio Assunção, nome atuante em "Todas as Flores", iniciou um novo momento da vida pessoal. Ele ingressou no curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O veterano das telenovelas da TV Globo foi fotografado pelo perfil do Instagram @spottedpucsp.

A informação sobre o início do curso pelo ator foi confirmada pela assessoria de Assunção ao portal de notícias da Quem.

Quando mais novo, o ator chegou a iniciar uma faculdade de publicidade. Durante estudos, ele viu um anúncio de um curso de teatro na Fundação das Artes, em São Caetano, o qual resolveu fazer.

Sem estrelismo

Segundo o portal de notícias sobre celebridades, o ator, que estuda à noite, não tem estrelismo. Ele é bem enturmado e sempre está nas rodas de conversas durante os intervalos das aulas.

Nas redes sociais, os colegas de faculdades brincam com a situação de ter o ator entre eles. Os comentários são: "Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?" e "o bicho das ciências sociais tá na TV!".

Uma curiosidade sobre a carreira de Fábio Assunção é que ele já interpretou um professor universitário na TV. Na novela "Coração de Estudante" ele atuou como Edu. Na narrativa, ele era um professor de Biologia para alunos dos cursos de ciências agrárias.