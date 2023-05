Cearense Karoline Lima e Gui Araújo terminam namoro após três meses

Os influenciadores digitais Karoline Lima e Gui Araújo terminaram o relacionamento após três meses do anúncio do namoro. A cearense falou sobre o término em seus stories na noite desta quinta-feira (4).

"Sim, estou solteira, eu e Guilherme terminamos. Mas diferente das vezes que eu já apareci na mídia por causa da minha vida pessoa, dessa vez não existe drama, não existe traição, não existiu mentira. A gente simplesmente não está junto", disse Karoline.

Ela ressaltou que não houve desrespeito e que está feliz, focada em seu trabalho. "Eu acho que tenho que tirar um tempo para mim", afirmou. Já Gui ainda não se pronunciou sobre o fim da relação.

Fontes próximas ao casal confirmaram ao jornal Extra que os dois deram fim ao namoro na quarta-feira (4), de forma amigável. A causa do término não foi divulgada.

Karoline apagou as fotos que tinha compartilhado ao lado de Gui em seu perfil no Instagram. Até o momento, o ex-Fazenda mantém os registros.

Os dois ainda se seguem no Instagram. A última foto do agora ex-casal foi publicada por ele em 13 de abril.

Relacionamento foi oficializado em fevereiro

Os dois assumiram publicamente o namoro em 4 de fevereiro. Foi o primeiro namoro de Karoline desde o fim polêmico da união com Éder Militão, com quem tem Cecília, de nove meses.

Gui e Karoline trocaram diversas declarações durante o período que estiveram juntos. A modelo cearense chegou a defender o namoro de críticas, revelando que demorou a assumir o relacionamento.

"A gente acha um máximo um monte de relacionamento de mentira. De mídia. Eu cansei disso, sabe? Para ser sincera, eu nem ia postar nada com o Gui, mesmo estando com ele, porque estava bom demais tudo no off e na vida real, que é o que importa”, disse, ao responder uma pergunta no Instagram.