Fábio Assunção leva família para 'Caldeirão do Mion' e revela intimidades

Fábio Assunção foi um dos convidados a participar do "Caldeirão do Mion" desse sábado (4). Acompanhado de alguns familiares, o ator e diretor brasileiro, que está no ar com a minissérie "Onde está meu coração?", participou do quadro "Tem ou não tem". A família enfrentou o time de Claudia Ohana, que atualmente está no elenco de "Vai na Fé".

Fábio estava acompanhado do filho João Assunção, da esposa, Ana Verena, e da nora, Giovanna Vieira. Essa foi a primeira vez que João apareceu na TV ao lado do pai.

Fábio Assunção está com Ana Verena desde 2020. Eles são pais de Alana, de quase 2 anos. O ator também tem Ella Felipa, de 11, do relacionamento com Karina Tavares. Além de João, de 20, fruto do casamento de Fabio com Priscila Borgonovi.

INTIMIDADES FAMILIARES

O que chamou atenção no programa foram algumas intimidades reveladas pelo apresentador Marcos Mion. Em tom de brincadeira, ele disse que Fábio não gosta de usar perfume. Afinal, o ator acha o próprio cheiro natural bastante agradável.

"Ele que é famoso na família por mandar áudios intermináveis e não usa perfume porque gosta do cheiro natural do corpo. Um galã cheiroso por natureza", disse o comunicador, como introdução para Fábio.

Mion aproveitou a oportunidade para verificar se a fala era verdadeira. "Nossa, que homem cheiroso. Cheiro original de fábrica", comprovou o marido de Suzana Gullo.

A família do diretor também entregou mais alguns detalhes para o apresentador.

"Ele é considerado o coração de manteiga do time. Chora ouvindo música, vendo filme e chora contemplando a natureza. Romântico. Além da dança em slow [devagar, em inglês], ele adora dar e receber flores. Considera o melhor presente."

Na apresentação de Giovanna Vieira, Mion revelou que a jovem não sabia que era nora de Fábio.

"Gi, namorada do João, por morar fora do país muito tempo, não sabia que era nora do Fabio Assunção, quando começou a namorar o João", afirmou Marcos Mion. Em tom de descontração a estudante de nutrição ainda disse que foi a própria mãe quem revelou a identidade do sogro.

João Assunção, filho do ator que atualmente interpreta Enzo na série "O santo maldito" do Star+, contou um pouco da experiência da primeira vez na TV ao lado do pai.

"Tem aquele nervosismo, mas o Mion é muito acolhedor. Depois de dez minutos, estava todo mundo rindo e pulando."