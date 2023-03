Quem está no monstro do BBB 23? Veja qual é o castigo

MC Guimê venceu a prova do anjo deste sábado (4) e indicou Gabriel Santana e Marvvila para o Castigo do Monstro. Além do castigo, cada um perde 300 estalecas.

O Castigo do Monstro dessa vez é ir a um palco montado no gramado e divertir os brothers com a apresentação toda vez que soar o sinal da música.

Legenda: Marvvila e Gabriel foram escolhidos para o monstro da semana Foto: Reprodução/Globoplay

Conforme Guimê, a decisão de colocar a dupla do quarto "Fundo do Mar" foi para evitar colocar Key novamente como alvo dele e, assim, construir uma narrativa que a coloca como "perseguida".

Após escolher o monstro, ele ainda decidiu chamar Cara de Sapato, Amanda e Alface para o almoço do Anjo.

PAREDÃO TRIPLO

Durante a formação do paredão de domingo (5), já haverá um emparedado pela consequência do Big Fone. O brother que for salvo no sábado (4), poderá indicar um participante à berlinda.

O anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda. Já a votação dos outros participantes acontece dividida em 2 grupos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e os grupos votam entre si. O dono do 'Poder Curinga' poderá escolher em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Haverá Prova Bate-Volta, em que quatro pessoas disputam e duas se salvam. O resultado da eliminação acontece na terça-feira (7).

