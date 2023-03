Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (4) no BBB 23

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 23 está sendo realizada, neste sábado (4), e todos estão participando, com exceção do líder Fred. A disputa é da Amstel e os brothers tiveram que escolher uma palavra que se encaixa com eles seguindo a ordem do sorteio.

O objetivo do jogo é completar o cubos do I AM de cada participante. Primeiramente eles irão jogar um disco para sortear um número de cubos que poderão utilizar. Ganha quem completar o I AM primeiro. Marvila e Bruna lideram primeira rodada com cinco cubos cada. Já na segunda rodada, Bruna Griphao segue na liderança da prova, agora acompanhada de Gabriel Santana. Na terceira rodada, Bruna e Gabriel Santana seguiram em primeiro lugar ao colar de imunidade. O biomédico Ricardo também estão na liderança da prova. Guimê em uma jogada conseguiu cinco pontos e virou o anjo da semana.

O monstro foi dado ao ator Gabriel Santana e a cantora Marvila. A dinâmica consiste em uma pessoa manipular outra em forma de marionete, o ator ficará responsável por manipular e a cantora em ser a marionete.

A ordem de participação foi definida em sorteio. Veja:

1 - MC Guimê

2 - Amanda

3 - Gabriel Santana

4 - Marvvila

5 - Larissa

6 - Domitila Barros

7 - Cara de Sapato

8 - Bruna Griphao

9 - Key Alves

10 - Ricardo

11 - Aline Wirley

12 - Sarah Aline

13 - Cezar

Após o sorteio, cada um escolheu a magia que os torna único e vai representá-los durante a prova.

MC Guimê - I AM Responsa

Amanda - I AM Coração

Gabriel Santana - I AM Leal

Marvvila - I AM Puro Brilho

Larissa - I AM Parceria

Domitila Barros - I AM Pura Magia

Cara de Sapato - I AM Amizade

Bruna Griphao - I AM Batalha

Key Alves - I AM Família

Ricardo - I AM Bafafá

Aline Wirley - I AM Correria

Sarah Aline - I AM Topezera

Cezar - I AM Relax

PAREDÃO TRIPLO

Durante a formação do paredão de domingo (5), já haverá um emparedado pela consequência do Big Fone. O brother que for salvo no sábado (4), poderá indicar um participante à berlinda.

O anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda. Já a votação dos outros participantes acontece dividida em 2 grupos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e os grupos votam entre si. O dono do 'Poder Curinga' poderá escolher em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Haverá Prova Bate-Volta, em que quatro pessoas disputam e duas se salvam. O resultado da eliminação acontece na terça-feira (7).

CRONOGRAMA

Sábado (4): Prova do Anjo e Big Fone

Domingo (5): Formação do Paredão

Terça-feira (7): Eliminação



Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn