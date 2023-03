Como foi a festa do BBB 23: Aline rasga elogios à Larissa e muito papo sobre jogo

Sexta-feira (3) foi dia de festa no Big Brother Brasil 23 e a cantora Glória Groove ficou responsável por agitar a casa, mas o show da artista não foi o único ponto alto da noite.

Veja o que rolou na festa:

Aline consola Larissa

Larissa chorou com saudades da mãe e foi consolada por Aline, Amanda, Sarah, Marvvila e Bruna. Em seguida, Aline aproveitou para fazer elogios à sister. "Eu ia ter orgulho de ter uma filha com você".

Aline também disse que, em seu coração, Larissa é uma possível campeã do programa.

Ainda durante a festa, Aline rasgou mais elogios: "Seu caminho é brilhante, iluminado, eu te desejo do fundo do meu coração que as melhores coisas aconteçam na sua vida", disse a ex-Rouge.

"E é recíproco, amiga, você sabe", responde Larissa.

Guimê e Ricardo falam sobre jogo

Na sala do BBB 23, MC Guimê e Ricardo conversam sobre o jogo. Na ocasião, o biomédico fala de sua relação com Sarah Aline e diz que, caso pegue o anjo, só vai decidir o que fazer no último dia.

"Na hora do 'vamo ver'. Só se o seu não tiver na reta, Guimê", comenta o biomédico. "Eu acredito que esteja, mas é isso", responde o cantor.

Legenda: Na sala do BBB 23, Ricardo e Guimê conversaram sobre estratégias de jogo Foto: Reprodução/Globo

Ricardo diz ainda que "tem suas fontes" e que "não está falando de Sarah". "Eu vou descobrir", diz.

"Mas é até papo de visão, se alguém falar pra você que não está, chega no domingo e me bota, você já vai saber em quem que você confia", responde o cantor.

Top 10

Ricardo diz que seis pessoas ainda não foram ao paredão e comenta que não acha justo esses jogadores chegarem ao Top 10 sem ter passado pela berlinda.

"Você meteria Larissa no paredão?", questiona Sarah Aline. "Fácil. Só que não é hora para jogar isso, vai ter a hora. Não posso fazer isso, senão nem eu chego ao Top 10", diz o brother.

O biomédico disse não ter problemas para votar em certos participantes, pois já teve problemas no passado.

"O Big Brother é um livro, que nem o Guimê falou para mim. Pessoas que te afrontaram e desconfiaram de você estão anotadas lá. Na hora de puxar história do passado, eu tenho motivo por causa do passado", afirma Ricardo.