Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de outubro

Na madrugada de domingo, Mercúrio tensiona Marte, trazendo a possibilidade de irritação e impaciência. Com a Lua se opondo a Urano, o dia pode ser marcado por uma sensação de inquietação e imprevisibilidade. Talvez você sinta uma vontade de romper com algo, mas cuidado para não agir por impulso ou tomar decisões impensadas. É importante não deixar o nervosismo te dominar.



À medida que o dia avança, o clima muda e traz um toque de nostalgia e despedidas, especialmente com a Lua em Escorpião interagindo com Netuno. Esse posicionamento convida à introspecção e ao cuidado emocional. Tanto no coletivo quanto no individual, o domingo pode ser um dia delicado no que diz respeito a acidentes e atos de violência. O melhor é redobrar o cuidado e evitar qualquer tipo de confronto. Cultive a calma e procure espaços de proteção e serenidade.

Signo de Câncer hoje

Neste domingo, as emoções estarão fortemente ligadas aos seus desejos criativos, romances ou relação com filhos. A Lua destaca a necessidade de prazer e expressão pessoal, mas algo pode surgir inesperadamente em seu círculo de amizades ou redes sociais, pedindo uma mudança ou ajustamento em como você lida com esses grupos. Talvez você sinta uma certa pressão em conciliar seu mundo pessoal com as demandas externas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.