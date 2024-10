Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de outubro

Na madrugada de domingo, Mercúrio tensiona Marte, trazendo a possibilidade de irritação e impaciência. Com a Lua se opondo a Urano, o dia pode ser marcado por uma sensação de inquietação e imprevisibilidade. Talvez você sinta uma vontade de romper com algo, mas cuidado para não agir por impulso ou tomar decisões impensadas. É importante não deixar o nervosismo te dominar.



À medida que o dia avança, o clima muda e traz um toque de nostalgia e despedidas, especialmente com a Lua em Escorpião interagindo com Netuno. Esse posicionamento convida à introspecção e ao cuidado emocional. Tanto no coletivo quanto no individual, o domingo pode ser um dia delicado no que diz respeito a acidentes e atos de violência. O melhor é redobrar o cuidado e evitar qualquer tipo de confronto. Cultive a calma e procure espaços de proteção e serenidade.

Signo de Áries hoje

Ariano(a), este domingo pode trazer uma sensação de transformação, especialmente em relação a valores e a forma como lida com recursos. Algo pode te desafiar a repensar o que é realmente importante e a maneira como você compartilha ou administra o que tem. As tensões nos relacionamentos podem surgir, exigindo paciência e cuidado na comunicação. Evite discussões e tente não se deixar levar por impulsos. A energia do dia também pode afetar seu ambiente familiar, talvez trazendo à tona questões emocionais ou a necessidade de ajustes em casa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.