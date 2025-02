Que horas começa o The Masked Singer Brasil neste domingo (23)?

O sétimo episódio da 5ª temporada do The Masked Singer Brasil vai ao ar neste domingo (23), nas telas da TV Globo. A atração, apresentada por Eliana, será transmitida a partir das 13h55, logo após "Magnum P.I"

Neste domingo haverá uma dinâmica inédita, com os dez mascarados restantes divididos em dois grupos, que se enfrentarão em um grande duelo. A plateia vai votar no grupo favorito, e os integrantes do grupo perdedor vão se apresentar individualmente para disputar a permanência no programa.

Os dois mais votados da rodada eliminatória avançam à próxima fase, e o três restantes ficam para a decisão dos jurados. Uma pessoa se salva e a eliminação da semana será dupla.

Veja a divisão de grupos

Grupo “Fera Ferida” : Candinho e Policarpo, Foguinho, Odete Roitman, Nazaré Tedesco e Sol;

: Candinho e Policarpo, Foguinho, Odete Roitman, Nazaré Tedesco e Sol; Grupo “Pecado Rasgado”: Catarino e Petruchio, Jade, Juma, Penha e Tieta

Débora Falabella será jurada convidada do episódio, e se juntará aos jurados fixos Belo, Tata Werneck, Tony Ramos e Sabrina Sato.

Esta edição homenageia as novelas, dando início à comemoração de 60 anos da emissora. As fantasias dos participantes são inspiradas em personagens icônicos das telenovelas brasileiras. As performances ganham um toque especial com as trilhas sonoras dos folhetins que ganharam destaque na Globo ao longo de seis décadas, criando uma conexão com o público.

QUE HORAS COMEÇA 'THE MASKED SINGER BRASIL’?

O programa vai ao ar após "Magnum P.I", às 13h55.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.

