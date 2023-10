Maisa Silva passa primeira noite sozinha em nova casa

A atriz e apresentadora Maisa Silva, 21, anunciou, em seu perfil no X (ex-Twitter), que teve, no último domingo (15), a primeira noite morando sozinha.

Veja também

Os pais de Maisa a deixaram no novo lar. “Hoje eu saí de casa pra trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa, porque hoje é minha primeira noite MORANDO SOZINHA", disse.

Na publicação, Maisa também inseriu fotos no novo espelho e do quarto com malas ainda fechadas.

Legenda: Apresentadora mostrou chegada ao imóvel com os pais Foto: Reprodução/X

Surpresa

Alguns dos quase 13 milhões de seguidores de Maisa na rede social brincaram com a surpresa de ver a nova fase da atriz que viram crescer, bem como deram dicas sobre os “perrengues” de morar sozinho.