Filha de Bill Gates assume romance com neto de Paul McCartney

A filha caçula de Bill Gates, a estudante Phoebe Gates, usou as redes sociais para divulgar uma foto em Paris, na França, ao lado do novo namorado, o investidor Arthur Donald. O romance, entretanto, já havia sido divulgado pelo colunista do tabloide Daily Mail, Richard Eden, que deu detalhes do envolvimento da herdeira com o neto do cantor e ex-Beatles Paul McCartney.

Phoebe Gates tem 21 anos e Arthur Donald, 24, mas não têm relação direta apenas agora, já que as famílias de ambos são próximas há anos. O Daily Mail revelou que Arthur é o filho mais velho da fotógrafa Mary McCartney, filha de Paul, com o produtor de TV Alistair Donald. Enquanto isso, a tia dele, a estilista Stella McCartney, é amiga de Melissa Gates, mãe de Phoebe.

Fortuna milionária

O relacionamento entre os dois, inclusive, significa a junção, ainda que parcial, de dois impérios bilionários. Dados da Forbes apontam que a fortuna de Bill Gates é estimada em US$ 109,3 bilhões, valor equivalente a R$ 553 bilhões, na cotação atual.

A mãe de Phoebe, Melissa Gates, que se separou de Bill em 2021, acumula ações que somam cerca de US$ 10,1 bilhões, quantia de R$ 51 bilhões, ainda segundo a Forbes.

Da parte de Arthur Donald, Paul McCartney, avô do jovem, é quem possui majestoso patrimônio. O cantor, um dos maiores astros do rock em todo o mundo e ex-Beatle mais rico, tem fortuna avaliada em US$ 1,2 bilhão (R$ 6 bilhões), repleta de royalties, turnês musicais e outros empreendimentos.