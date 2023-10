Anitta publica foto beijando homem no chuveiro e web especula

Anitta, de 30 anos, causou burburinho nas redes sociais ao compartilhar uma imagem intrigante nesse domingo (15). Na foto, ela é vista beijando um jovem no chuveiro. Devido ao vapor no vidro do box, a identidade do homem permanece oculta.

Na legenda da postagem, a diva brasileira escreveu, em espanhol: “Para evitar revelar o que presumo… adivinhem quem é??? Mil vezes… muito em breve”, insinuando que o momento íntimo com o rapaz pode estar relacionado ao lançamento de uma colaboração musical.

Os seguidores, no entanto, já fizeram suas suposições, e a maioria acredita que o "sortudo" seja o italiano Damiano David, de 24 anos, vocalista da banda Maneskin. Alguns mencionaram a possibilidade de ser Maluma, em uma nova parceria entre Anitta e o colombiano. No entanto, o moreno segue em um relacionamento com Susana Gomez. "Estamos fingindo que não sabemos quem é, mamis", escreveu um seguidor. "Queria eu tá beijando um boy debaixo de um chuveiro quente!", disse outra pessoa. "As marcas na mão do @damianodavid", comentou mais um, marcando o perfil do italiano.

Os rumores sobre um envolvimento entre Anitta e Damiano surgiram na última edição do MTV Video Music Awards, em 23 de setembro, quando o cantor italiano foi flagrado olhando intensamente para Anitta. Além disso, a estrela revelou, em entrevista ao site da Quem, em 5 de outubro, que estava flertando com um rapaz na Itália e até consultou uma cartomante para obter orientações. Ela mencionou: “Deu (certo)! Está rolando, assim… Estamos vivendo a vida”.

A cantora está solteira desde o término do relacionamento com o ator italiano Simone Susinna, em agosto. Após o rompimento, eles deixaram de se seguir nas redes sociais, e as fotos deles durante o tempo que passaram juntos foram arquivadas no Instagram da cantora.