Família de Gil Brother Away atualiza estado de saúde do ator após diagnostico de câncer e AVC

O humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away, está se recuperando de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Com 66 anos, o artista conhecido por bordões icônicos está com o lado esquerdo do corpo paralisado, e precisou ser internado por um novo quadro de pneumonia. No último sábado (21), ganhou alta.

Ele fez sucesso no Brasil após participar do grupo Hermes e Renato, na MTV Brasil, nos anos 2000.

Além do problema com o AVC, ainda está em tratamento contra um câncer de próstata e outro, na bexiga. Em entrevista ao Splash, do Uol, o sobrinho de Gil, Willian Passos, declarou que o tio está melhorando gradualmente.

"Meu tio está bem. Fé em Deus que ele vai passar por essas questões de saúde. Ele não vai desistir e eu não vou também. Ele é forte!", declarou.

Tratamento após AVC

O AVC ocorreu há seis meses em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na época, Willian foi alertado pelos vizinhos, que avisaram sobre comportamentos atípicos, como andar nu pela casa.

Ao fazer uma visita ao tio, Willian encontrou Gil caído no chão. "Ele tinha batido com a cabeça e corremos com ele pra UPA. Chegando lá, ele já ficou internado, fizeram o laudo, que confirmou que bateu com a cabeça e havia sofrido um AVC. Aí começamos essa luta com ele", explicou.

O humorista ficou internado no Hospital Clínico de Correias por três meses, período em que perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo.

"O médico falou: 'Olha, Willian, quando chegar em casa, procura um oncologista, busca fazer a fisioterapia e uma fono pra ele ir se reabilitando", detalhou.