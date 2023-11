Biografia de Britney Spears pode ganhar volume 2 em 2024

Um dos grandes assuntos do momento, a biografia recém-lançada de Britney Spears, intitulada "The Woman in Me", pode ter um volume dois já em 2024. “O humor é a cura para tudo!!! O volume 2 será lançado no próximo ano… prepare-se!!!”, escreveu a cantora no seu Instagram. A informação foi divulgada pelo Site Deadline nesta quinta-feira (1).

No entanto, a postagem de anúncio desapareceu da conta da loira e uma fonte não identificada, próxima da cantora, disse à Variety, em 28 de outubro, que “não há volume 2 em andamento".

A Vanity Fair entrou em contato com um porta-voz da estrela para esclarecimentos, em 29 de outubro, mas não recebeu resposta sobre o segundo volume.

"The Woman in Me"

O livro, lançado no último dia 24 de outubro, foi um sucesso desde a pré-venda, atingindo o primeiro lugar nos Estados Unidos, e está entre os mais vendidos em diversos sites.

Já no audiovisual, o site oficial da obra diz que muitas produtoras já fizeram ofertas para obter os direitos de adaptação para as telas. O formato ainda não teria sido definido, mas "The Woman in Me" pode virar série, filme ou documentário.

A biografia traz revelações impressionantes sobre a vida da diva pop, como um aborto ao descobrir que estava grávida de Justin Timberlake, com quem se relacionou no início dos anos 2000. Segundo o que a cantora escreveu, a decisão aconteceu porque o cantor não queria ser pai na época.

“É uma história corajosa e surpreendentemente comovente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança. A obra revela pela primeira vez sua incrível jornada – e a força que existe no núcleo de uma das maiores artistas da história da música pop”, diz o site oficial do livro.