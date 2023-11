Yasmin Brunet aparece nos stories de MC Daniel e aumenta rumores de romance

MC Daniel, 24, e Yasmin Brunet, 35, seguem alimentando os rumores de que estão juntos. Na madrugada desta quinta-feira (2), o funkeiro postou um vídeo nos 'Stories' do Instagram em que aparece sentado, brincando que está precisando de roupas, e a modelo está atrás dele, em uma poltrona, olhando para a câmera e sorrindo.

Yasmin esteve em Araras, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (1º), para participar de um baile de Halloween comandado por Daniel no Sayão Futebol Clube. Ela foi vista na lateral do palco do show do cantor, de vestido preto, conversando com um amigo.

Yasmin tem sido vista várias vezes ao lado do ex-namorado de Mel Mala e já foi fotografada, inclusive, com a família do músico.

Namoro é negado

Os boatos sobre um suposto relacionamento entre Yasmin e Daniel circulam há semanas nas redes sociais. Os dois já foram vistos juntos em jantares, em festas e até em aniversários de familiares. No entanto, até o momento, ambos negam que estão namorando.