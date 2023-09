Luan Santana e Yasmin Brunet não estão juntos, diz assessoria do cantor

Luan Santana e Yasmin Brunet não estão juntos, segundo a assessoria do cantor. O posicionamento foi enviado ao Gshow neste sábado (30) após circularem rumores de que os dois estariam vivendo um romance.

As especulações começaram porque Yasmin tem sido vista com frequência nos shows de Luan. No entanto, a assessoria do artista afirmou que os dois são apenas amigos. A modelo também é próxima de Bruna Santana, irmã de Luan, com quem também tem sido constantemente flagrada em eventos.

Na última quarta-feira (28), inclusive, Bruna fez uma mudança no visual e Yasmin brincou nas redes sociais ao comparar a irmã do cantor com um cachorro.

Solteiros

Embora não estejam juntos, Luan e Yasmin estão solteiros. O cantor terminou o noivado com Izabela Cunha no último mês de maio, após dois anos de relacionamento, e a modelo terminou o casamento com o surfista Gabriel Medina em janeiro do ano passado.