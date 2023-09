Fãs especulam romance entre Luan Santana e Yasmin Brunet

Fãs do cantor Luan Santana estão suspeitando de um romance entre o artista e a modelo Yasmin Brunet. Tudo começou há alguns meses, quando pessoas notaram a presença constante de Yasmin no show do sertanejo.

Os rumores se tornaram ainda mais fortes quando a modelo chegou acompanhada de Luan no festival de música The Town, que aconteceu em São Paulo, no último dia 3. Ela é muito amiga da irmã do cantor.

Nessa semana, Yasmin postou uma mensagem subliminar e fãs apontaram para Luan. Na publicação, havia uma foto do perfume Oesel, da marca Xerjoff, de R$ 2,5 mil. Na caixa de couro que envolve o frasco tem um pedaço de um meteorito em homenagem ao que caiu em 1926, na Índia, e que ganhou o nome "Lua".

Na legenda dos stories, ela escreveu "E ainda vem com um meteoro". Fãs do cantor logo relacionaram a frase com a primeira música de grande sucesso de Luan, intitulada "Meteoro".

Luan Santana Solteiro

O término de Luan Santana e Izabela Cunha ocorreu em junho desse ano e, segundo fontes ouvidas pelo jornal Extra, a separação teria ocorrido após o sertanejo tentar uma reaproximação com sua ex-namorada, Jade Magalhães.

Luan já havia dito em entrevista, antes de conhecer Izabela, que não mantinha nenhum tipo de relação com Jade, mas que havia da parte dele vontade de conversar com ela.

"Eu sigo ela no Instagram, acompanho o que ela faz. Não falo com ela, mas queria falar. Eu não teria problema nenhum em encontrar, conversar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela. Mas o momento em que ela está agora tem me deixado sossegado", disse.