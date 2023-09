Luan Santana leva queda no palco durante show; veja vídeo

O cantor sertanejo Luan Santana caiu no palco durante um show, no último sábado (23), em Manaus. Ao interpretar a canção “Escreve aí” no piano, ele decidiu levantar, e ao desencaixar o microfone do suporte, acabou levando um tombo.

Luan deslizou até o meio palco, e no momento da queda, o microfone bateu no chão. O barulho da queda do objeto acabou assustando os fãs.

Veja queda de Luan Santana:

Apesar do susto, o cantor não chegou a ficar ferido. Logo em seguida, ele recebeu ajuda de membros da equipe. Ao levantar, o sertanejo tentou retomar a música, porém, com a queda, o microfone parou de funcionar. Os fãs, no entanto, continuaram a canção em coro até o retorno definitivo de Luan.

Sertanejo livrou cinegrafista de queda

Na última quarta-feira (20), o cantor Luan Santana passou por um momento parecido com um cinegrafista. Durante show na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná — enquanto estava interpretando o hit "Deus é Muito Bom" — ele percebeu que um videomaker iria cair do palco.

Quase que instantaneamente, o sertanejo segurou o profissional, evitando um acidente. Vídeo que circula nas redes sociais mostra que o cinegrafista anda de costas enquanto filma Luan, bastante distraído, sem perceber o fim do palco logo atrás dele.