Tiroteio deixa dois mortos em show de Japinha Conde, e cantora desmaia no palco, no Espírito Santo

Um tiroteio deixou dois mortos e outros três baleados na ExpoSama 2023, em São Mateus (ES), na madrugada de domingo (24). O evento comemorava os 479 anos da Cidade. Durante a festa, Japinha Conde — voz da banda Conde do Forró — se apresentava. Por conta do tumulto, ela teve uma crise de ansiedade e desmaiou.

Conforme o G1, a Polícia Militar realizava patrulhamento nas imediações da festa. Militares foram abordados por testemunhas que informaram ter dois homens baleados em um bar no evento.

Veja fala de cantora sobre tiroteio:

No Instagram, Japinha falou sobre o susto que passou: "Na hora que aconteceu eu sei que fugi, fui pra trás do palco, tive crise de ansiedade e acabei desmaiando. Eu não lembro quase de nada. Estou bem, a banda está bem", declarou a artista.

Suspeito de disparos foi capturado no local

Um homem suspeito de ter cometido os homicídios foi flagrado com uma pistola na mão fugindo do local e foi perseguido. Durante a fuga, ele teria apontado a arma para os policiais e acabou baleado. Segundo a PM, além da pistola, o homem estava com dois carregadores e munição.

Os dois baleados e o suspeito ferido foram socorridos e levados para o Hospital Roberto Silvares. O estado de saúde deles não foi informado. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de São Mateus.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 21 anos foi autuado em flagrante duas vezes por homicídio e três vezes por tentativa de homicídio. Assim que receber alta do Hospital, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.