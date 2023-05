Luan Santana termina noivado com Izabela Cunha, diz colunista

O cantor Luan Santana e Izabela Cunha terminaram o relacionamento depois de quase dois anos juntos. A informação foi divulgada com exclusividade pela coluna LeoDias, do Metrópoles, e posteriormente confirmada com a assessoria do cantor.

A decisão de se separarem foi tomada na última quinta-feira (25). O casal estava noivo e já preparava o casamento. Ainda não há detalhes sobre o motivo do término.

IZABELLA E LUAN

Em julho de 2022, Luan Santana ficou noivo da estudante de moda Izabela Cunha. Em entrevista à revista "Caras", o cantor contou que pediu Izabella em namoro no dia do "Criança Esperança", no fim de agosto de 2021.

"Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos que queremos ter. A gente quer pelo menos cinco", disse na época.

Um fato que chama atenção é o tamanho do dedo de Izabella, de numeração 11 e considerado infantil, o que acaba ressaltando o tamanho dos brilhantes do anel de noivado.

Antes de namorar Izabella, Luan Santana já havia ficado noivo de Jade Magalhães, com quem viveu um relacionamento de 12 anos. O casal se separou em 2020.