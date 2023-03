Noiva de Luan Santana diz que eles podem casar ‘de última hora’

Após os boatos que circularam nos últimos dias que Izabela Cunha e Luan Santana haviam se casado em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, a noiva do artista se pronunciou.

A modelo e influenciadora disse que os dois podem casar de “última hora”, mas por enquanto eles estão deixando de lado os projetos pessoais.

“A gente tem muitos projetos profissionais individualmente, então a gente acaba deixando um pouco para lá os pessoais. Mas a gente também decide algumas coisas da noite para o dia. Então, a qualquer momento a gente pode falar 'vamos esta semana ou mês que vem' e casa. Pode ser de última hora! Se for festão ou algo menor, também vai ser do momento. Não tenho ideia nem de onde, como e quando, mas vai acontecer”, disse ela, em entrevista à Quem.

Ainda no bate-papo, Izabela falou sobre a gravação do DVD “Luan City 2.0”, que aconteceu no último sábado (18), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

“É o sonho dele se tornando realidade. Ele estava trabalhando muito! Quase não o vi. Falei 'fica aí no seu canto fazendo suas coisas, e depois do DVD a gente se vê'. Ele estava falando só do DVD porque é muito focado e se importa muito com o resultado, por isso que ele chegou onde chegou”.

Luan e Izabela estão juntos desde novembro de 2021 e noivos há um ano. O artista já revelou o desejo de aumentar a família.