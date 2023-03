Kevi Jonny se pronuncia nas redes sociais sobre suposta traição com Sthefane Matos

O cantor Kevi Jonny se pronunciou, nesta segunda-feira (20), após ser acusado pela influenciadora digital Letícia Costa de trair sua atual namorada, a ex-A Fazenda Sthefane Matos.

“Bom dia! Estou passando aqui em respeito ao meu público e aos meus fãs. Sobre o que tem saído aí nas últimas horas: como vocês bem sabem, não sou de expor minha vida pessoal em rede social e assim sempre será", disse o artista em vídeo publicado nos Stories.

Kevi Jonny Cantor "Venho aqui mostrar para vocês os meus projetos, os meus sonhos, meu trabalho, minha música, o que Deus me destinou a fazer aqui na Terra. Só Ele sabe do nosso coração e do nosso íntimo. Entrego tudo nas mãos Dele”.

Ele e Sthefane estão na Jamaica, de férias, e apenas o cantor apareceu nas redes sociais hoje para falar sobre o assunto.

Relacionamento

Letícia Costa falou sobre a suposta relação com Kevi Jonny, no domingo (19), em seu perfil do Instagram, e divulgou uma série de mensagens trocadas com o cantor. Ela alega que namorava Kevi Jonny, mas o relacionamento nunca se tornou público.

“Nosso namoro nunca se tornou público em rede social por um pedido dos empresários que juravam que assumir um namoro nesta fase atrapalharia o crescimento dele”, justificou.

Em uma das supostas mensagens, mesmo já namorando Sthefane, enviada supostamente em fevereiro deste ano, Kevi teria dito que ainda amava Letícia.