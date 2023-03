Wesley Safadão diz que paixão por cavalos o ajudou a melhorar saúde mental

O cantor Wesley Safadão contou que a paixão por cavalos o ajudou a passar por um momento difícil na carreira e a melhorar sua saúde mental. Ele tem uma fazenda em Aracoiaba, interior do Ceará, o Haras WS, onde cria seus animais.

“Eu entrei no [ramo] de cavalo em 2018, foi em um momento que achei que fosse pirar da minha cabeça, sendo bem sincero, porque veio de 2015, 2016 e 2017, o tal do sucesso, é muita pressão. Se você não tiver uma base muito forte, você endoida. Quando você vê uma pessoa endoidando, falando alguma coisa por aí, a pressão psicológica é muito grande”, disse Wesley, em entrevista ao colunista Léo Dias, na última terça-feira (14).

“Naquele momento, eu ia para a minha fazenda e ficava ali com o pessoal que trabalha conosco, uma turma maravilhosa, e sabe o que eles falam? Nada com nada! Falam de cavalo, de alfafa, do capim, que o bicho tá assim e tal, e a gente vive num mundo que é tudo ‘zumzumzum’ e aquilo ali deu um refrigério na minha cabeça”, acrescentou ele.

Wesley ainda contou que deixou de tomar remédios para ajudá-lo com a pressão na carreira quando iniciou a criar os cavalos. "Eu parei de tomar Dorflex, Rivotril, eu parei de tomar um monte de coisa por o cavalo ser o Rivotril, tem o dorflex, tem o relaxante”, disse.