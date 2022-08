Luan Santana lança o próprio Banco Imobiliário baseado na trajetória da carreira

Luan Santana lançou uma edição limitada do jogo Banco Imobiliário, assinada por ele como "Luan City", nesta segunda-feira (1º). A versão temática celebra os 15 anos de carreira do cantor, que completa aniversário neste mês de agosto. As informações são do Metrópoles.

Com isso, o cantor se tornou o primeiro artista a assinar uma versão temática de um jogo da Estrela. "Agosto é um mês especial para mim. É no dia 11 que celebro o aniversário de carreira e agora estamos completando 15 anos!", detalhou Luan.

Luan Santana Cantor "Lanço em edição limitada o Banco Imobiliário, em meio ao meu consagrado projeto Luan City, que, em 360, traz hits, DVDs, turnês e festival".

Referências à carreira de Luan

O jogo é inspirado nos trabalhos recentes do artista, assim como na turnê e no DVD Luan City. Assim, o tabuleiro, assim como as ruas do jogo fazem referências à carreira do cantor. Os locais incluem nomes de músicas e álbuns.

Legenda: Banco Imobiliário assinado por Luan Santana terá edição limitada Foto: Divulgação

“Toda cidade tem um banco, tem uma administração, tem pessoas especiais. Convido vocês a caminhar pelas ruas de Luan City, revisitando momentos e locais importantes da minha trajetória", disse.

A marca também celebra 85 anos. Após o lançamento, o "Banco Imobiliário Luan City" se tornou um dos assuntos mais citados no Twitter, nesta segunda.

