Rafa Kalimann fica de fora da equipe do BBB 23

A influenciadora digital Rafa Kalimann está fora da próxima edição do Big Brother Brasil. A informação foi publicada nesta sexta-feira (6) pela Folha de S. Paulo, que confirmou a saída da ex-BBB dos quadros complementares do reality.

Na noite da última quinta (5), o diretor do programa, Boninho, publicou um vídeo com Dani Calabresa, que apresentou o CAT BBB na edição do ano passado. Na postagem, o 'Big Boss' disse que tinha três nomes confirmados: o de Dani, o do humorista Paulo Vieira, que costuma apresentar o 'Big Terapia', e o da apresentadora e ex-BBB, Ana Clara.

Boninho não citou o nome de Kalimann, que, na última edição, era responsável pelas entrevistas com os eliminados. Contudo, a Folha confirmou com a assessoria da ex-sister a saída dela do BBB 23. Eles também informaram ao jornal que a influenciadora deve se dedicar a outros projetos, ainda não revelados.

"Rafa está gravando cenas desde dezembro do ano passado da próxima novela das sete, 'Vai na Fé'. Ainda este ano, Rafa prepara sua primeira produção de teatro ao lado do premiado diretor Gustavo Paso, e a artista também está escalada para dois projetos secretos neste semestre", disse o comunicado.

Críticas

Em 2022, quando Kalimann foi anunciada para substituir Ana Clara no comando das entrevistas com os eliminados do reality no 'Rede BBB', a escolha foi duramente criticada por internautas e fãs do programa.

Dessa vez, a internet reagiu com alívio à saída da ex-sister da equipe do programa. "Nada contra a Kalimann, mas, pelo amor, mesma coisa que forçar a [Jade] Picon na novela das 21h, já estava super na hora", disse um usuário do Twitter. "Que assim seja. Não tenho nada contra a Kalimann, mas a Ana Clara tem mais carisma", disse outro.