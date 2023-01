A 10 dias da estreia do BBB 23, veja famosos cotados para lista de participantes

Faltando 10 dias para a estreia do Big Brother Brasil (BBB) 23, a Globo ainda não revelou a data que irá divulgar a lista dos participantes do reality show. No entanto, nas redes sociais, a especulação segue rolando solta.

No ano passado, o perfil do Instagram "Gossip do Dia", da influenciadora Gabrielly Ricci Monteiro, acertou vários participantes. Este ano, o perfil já divulgou dois nomes: MC Guimê e Agnes Nunes.

MC Guimê não está viajando com a esposa, Lexa, aumentando os rumores. Ela, no entanto, despistou e disse que o artista não viajou porque está fazendo publicidades no Brasil.

No post do perfil que confirma a presença da cantora Agnes Nunes, chama atenção um comentário de Gabriela, ex-Pugliesi, amiga próxima de Agnes. Ela usou emoji de olhinhos desconfiados, sem desmentir a informação.

Outro nome dado como certo é o de Yasmin Brunet. Na quinta-feira (5), ela anunciou que lançará mais produtos da linha de beleza Yasmin Beauty na semana do dia 16 de janeiro, a mesma da estreia do BBB 23, o que causou ainda mais especulação sobre o nome dela. Segundo o colunista Léo Dias, que também costuma acertar os nomes confinados, Yasmin tem postado Stories gravados anteriormente em seu perfil.

Cantores

O cantor Lucas Lucco é outro nome dado como certo por Léo Dias. Segundo o colunista, a agenda do artista de janeiro, fevereiro e março, tempo que o programa fica no ar, não foi divulgada, o que confirmaria a participação.

Paula Fernandes é mais um nome especulado para o BBB 23. Assim como Lucco, a agenda da artista de janeiro e fevereiro está bloqueado. Segundo Léo Dias, a justificativa é para despistar sobre o reality show. Ela também colocou um emoji de porta em seu perfil do Instagram, que seria o símbolo para a torcida usar no programa.

Ainda conforme o perfil do Twitter "Fala Muka", a Casa de Vidro, que acontece antes da estreia do programa, vai ser montada no Via Parque Shopping, no Rio. Os participantes ficarão confinados no espaço nos dias 10 e 11 de janeiro.