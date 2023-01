Bota Pó fala sobre relevância dos fãs do Ceará, maioridade e conteúdos de moda para 2023

Alexia Brito, a Bota Pó, passou por Fortaleza no sábado (14), para acompanhar o show da cantora Gloria Groove. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela falou sobre o bom momento nas redes sociais, a maioridade alcançada no último dia 4 de janeiro e as ideias de conteúdo de moda para este ano.

"O Ceará é muito forte nas minhas redes sociais. Inclusive, é o meu maior segundo público. São pessoas que acolhem, que abraçam de verdade e sabem receber a gente", comentou a influenciadora do Maranhão.

Veja a entrevista:

Nome em alta no mundo LGBTQIA+, Bota Pó conta com mais de 662 mil seguidores no Instagram. Já no TikTok, ela alcançou a marca de 135 mil seguidores com mais de 1 milhão de curtidas.

Ideias para o primeiro semestre

A rotina escolar, o dia-a-dia em casa e as publicidades são alguns dos assuntos dos posts diários da influenciadora. Para 2023, Bota Pó diz querer focar o conteúdo em moda.

Alexia Brito estuda em escola do município de Bacabal, cidade localizada a 240 km de São Luís

"Nas minhas redes sociais, eu planejo levar sempre o conteúdo o mais natural possível. Mostrar meu dia-a-dia, desde a escola, meus trabalhos com as marcas e também passar um pouco do meu lado fashionista, que é algo que eu descobrir em mim e é muito forte. Sou apaixonada pelo mundo da moda e isso eu pretendo fazer mais nesse primeiro semestre", comentou.