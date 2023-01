Que horas os participantes entram no BBB 23? Veja detalhes

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira (16), mas a entrada dos participantes não deve ser televisionada, segundo a TV Globo. Juntos em duplas, os 22 participantes devem entrar na casa antes mesmo do ao vivo, mas o momento será exibido por volta das 22h30, logo após a novela 'Travessia'.

A entrada dos novos brothers e sisters também não será disponibilizada por meio do streaming da Globo, o Globoplay. As cenas devem ser mostradas já editadas, no programa de estreia.

A dinâmica de entrada, inclusive, ocorrerá de forma diferenciada. As duplas, escolhidas pelo público, entrarão na casa mais vigiada do Brasil de um jeito diferente dos anos anteriores.

"Cada dupla vai entrar grudada, um jogador preso ao outro. E, desse jeito, amanhã eles vão disputar uma prova valendo imunidade", explicou o apresentador Tadeu Schmidt durante o 'Fantástico'.

Que horas os participantes entram no BBB 23?

Na manhã desta segunda-feira (16), as câmeras do BBB 23 ainda não estão disponíveis para o público.

O primeiro dia e a convivência inicial entre os participantes da nova edição só será mostrado na exibição de estreia, exibido após a novela 'Travessia'.

Assim, as câmeras 24 horas do Globoplay e o PayPerView só estarão disponíveis depois da estreia oficial do reality show.