Boninho eliminou participante grávida do BBB ‘às vésperas do confinamento’

O diretor-geral do BBB, Boninho, fez uma revelação inusitada sobre o programa, neste sábado (14), em entrevista ao Space do Muka. Ele disse que uma candidata ao reality show foi cortada do programa às vésperas de ser confinada porque estava grávida.

“Às vezes, tem uma pessoa que a gente ama muito e o cara não pode. Eu tive uma participante que tive que falar para ela ‘olha, você tá grávida, você não pode entrar. Ela não sabia”. A descoberta foi feita através de um exame de sangue que os participantes são submetidos antes de o reality estrear.

Boninho, no entanto, não especificou de qual edição a participante grávida participaria.

Documentário do reality

O diretor ainda revelou na entrevista que o Globoplay quer fazer um documentário sobre os bastidores do reality show, mas ele é contra o projeto.

“O pessoal do Globoplay que fazer… Tem três anos que eles falam: ‘Vamos fazer um documentário do Big Brother’. ‘Não, porque aí eu vou contar para todo mundo, vou ensinar para todo mundo, vou ensinar para o [Rodrigo] Carelli como é que faz o Big Brother. Não posso’. Com o maior respeito, tá”, se referindo ao diretor de “A Fazenda”, da Record.

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira (16), após a novela “Travessia”.