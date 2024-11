Katy Perry é confirmada como atração principal do The Town 2025

A cantora Katy Perry vai retornar ao Brasil no próximo ano para o festival The Town. Ela foi a primeira atração confirmada para o evento que ocorrerá em setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O anúncio foi feito ontem à noite, detalhando que ela se apresentará no dia 14 de setembro, conforme o GLOBO.

A 2ª edição do festival será realizada nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Haverá mudanças de localização dos palcos, mas o Palco Skyline, o principal do evento, seguirá no mesmo lugar.

Em entrevista ao GLOBO, o criador do The Town, Roberto Medina, detalhou que a apresentação de Katy Perry no Rock in Rio deste ano influenciou o retorno dela ao Brasil.

"O show de Katy Perry foi um fenômeno no Rock in Rio. Fomos escolhidos para o lançamento mundial do novo álbum dela. A Cidade do Rock estava lotada, todos cantando e dançando a cada música que ela performava. Depois daquela apresentação, milhares de fãs pediram pela volta dela no The Town e atendemos a este pedido especial", detalhou o empresário.

No Rock in Rio, os ingressos para o dia de Katy se esgotaram em cerca de duas horas.