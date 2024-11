Qual o line-up do Planeta Atlântida 2025? Confira atrações, datas e ingressos do festival

Considerado um dos maiores festivais de música do Sul do país, o Planeta Atlântida anunciou, nesta terça-feira (12), todas as atrações da edição de 2025. Com uma vasta diversidade de gêneros musicais, o evento contará com apresentações de artistas de pop, funk, trap, sertanejo, rap, pagode, rock e música eletrônica.

A 29ª edição do festival ocorre nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, litoral norte gaúcho. Ao longo dos dois dias de evento, passarão pelo palco cantores da cena nacional e internacional, como Ana Castela, Matuê, Anitta, Ariel B., Luísa Sonza e Pedro Sampaio.

Veja também Zoeira Pré-venda de ingressos para shows do Oasis em SP começa nesta terça (12) Zoeira Participante do 'Show do Milhão' erra resposta sobre Jornal Nacional e surpreende Patrícia Abravanel

Em edições anteriores, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon.

INGRESSOS

A venda de ingressos para o Planeta Atlântida 2025 já está disponível para o público geral no site do evento. Atualmente, os preços variam de R$ 220 a R$ 2.500.

CONFIRA O LINE-UP COMPLETO DO PLANETA ATLÂNTIDA 2025