Pré-venda de ingressos para shows do Oasis em SP começa nesta terça (12)

Começa nesta terça-feira (12) a pré-venda de ingressos para os shows do Oasis no Brasil. A banda se apresentará duas vezes no estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro do próximo ano.

As performances farão parte da turnê Oasis Live '25, que encerra um hiato de 15 anos do grupo dos irmãos Gallagher.

A pré-venda está aberta no site da Ticketmaster apenas para os fãs que responderam corretamente a um questionário feito pela banda sobre a quantidade de vezes em que os britânicos estiveram na América Latina ao longo da carreira.

As vendas gerais devem ocorrer apenas nesta quarta-feira (13), a partir de 10 horas. Os ingressos variam entre R$ 295 (meia-entrada da arquibancada) e R$ 1.250 (inteira da cadeira superior).

Também está disponível a modalidade "Fan Ticket", que permite o acesso ao evento em um setor que só será divulgado na data do show.

Veja também Zoeira Oasis anuncia shows no Brasil em 2025; veja valores e como comprar ingressos

Retorno do Oasis

O Oasis anunciou em agosto deste ano que voltaria aos palcos após 15 anos de hiato para uma turnê em 2025.

O ciclo de shows marcará o 30º aniversário do álbum "(What's the Story) Morning Glory?", segundo disco da banca, que inclui sucessos como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger".

O grupo tem como destaque os irmãos Liam e Noel Gallagher, que tiveram uma série de desentendimentos ao longo da carreira juntos.