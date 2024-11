Oasis anuncia shows no Brasil em 2025; veja valores e como comprar ingressos

A banda Oasis confirmou dois shows no Brasil em 2025. O anúncio, feito nesta terça-feira (5), confirmou que as datas da passagem do grupo serão 22 e 23 de novembro de 2025, no Morumbis, em São Paulo.

"O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve", brincou o anúncio. A venda geral dos ingressos para os shows se iniciam na próxima quarta-feira (13), às 10h, por meio do site da Ticketmaster.

Os valores são diversos e variam entre R$ 245 e R$ 1.250. O primeiro é o fan ticket, na modalidade meia-entrada, enquanto o segundo valor é referente à cadeira superior, com pagamento de inteira.

O anúncio, inclusive, marca as primeiras apresentações do Oasis na América do Sul em 16 anos. O retorno do grupo foi oficializado no dia 27 de agosto deste ano. Desde o anúncio da turnê, outros países como Reino Unido, Irlanda e Austrália, por exemplo, já tiveram datas esgotadas.

Fim e retorno do Oasis

O Oasis foi fundado em 1991, em Manchester, na Inglaterra, e ficou marcado por sucessos musicais e também pela polêmica relação entre os irmãos Gallagher. Os dois protagonizaram diversas brigas e trocas de insultos públicos. Noel, inclusive, chegou a abandonar os colegas em plena turnê pela Europa após discutir com o familiar.

No fim de 2009, ele anunciou oficialmente a saída da banda. “É com tristeza e grande alívio que digo que desisto do Oasis esta noite”, escreveu o guitarrista no próprio site.

Com a saída do músico, os demais artistas decidiram permanecer juntos em outro projeto, o grupo Beady Eye. No entanto, em 2014, a banda chegou ao fim. Com isso, Liam seguiu carreira solo, enquanto Noel continuou com a banda High Flying Birds.

