Participante do 'Show do Milhão' erra resposta sobre Jornal Nacional e surpreende Patrícia Abravanel

Uma das perguntas do último "Show do Milhão" surpreendeu os espectadores e a apresentadora, Patrícia Abravanel. Durante um momento do programa, o participante precisava responder "quem acompanhou o jornalista Cid Moreira (1927-2024) na bancada na estreia do Jornal Nacional?". Ele respondeu, incorretamente, o jornalista Sérgio Chapelin.

Apesar de Sérgio ter sido fiel companheiro de Cid no telejornal por quase duas décadas, foi o apresentador Hilton Gomes que estava na bancada de estreia, em 1º de setembro de 1969. Carlos Nascimento e Celso Freitas também estavam entre as opções do jogo do último domingo (10).

"Eu não acredito. Eu também achei que era... pela lógica. Hilton Gomes? Não acredito", disse a apresentadora após a revelação da resposta.

Para espectadores do programa, a pergunta foi vista como "uma pegadinha". "Celso Freitas foi quem substituiu o Sérgio Chapelin na passagem dele pelo SBT", lembrou um usuário no X (antigo Twitter). “Minha mãe respondeu na hora: em 1º de setembro de 1969, Hilton Gomes foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional ao lado de Cid Moreira", comentou outra pessoa. “Essa só sendo velho ou fã de televisão para saber", brincou outro perfil na plataforma.