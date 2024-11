Que horas começa a final do MasterChef Brasil 2024? Veja horário, finalistas e onde assistir

A grande final do MasterChef Brasil 2024 vai ao ar nesta terça-feira (12) na Band, às 22h30, e a expectativa dos fãs de Giorgia e José Roberto não poderia ser maior. Entre os participantes deste ano, os dois venceram diversas etapas e foram escolhidos pelos jurados para integrar a final do programa.

Em um episódio especial, os dois finalistas serão assistidos pelos ex-colegas de reality e pelos familiares, que farão uma verdadeira torcida diante da cozinha do MasterChef.

Veja também Zoeira Enquete MasterChef: quem deve ganhar a final da edição 2024? Vote agora

A final demandará dos dois a criação de um menu autoral completo, com entrada, prato principal e sobremesa. O ideal, apontam os jurados, é que as etapas desse menu conversem entre si, representando a visão de cada um na gastronomia, conforme o que eles absorveram ao longo do programa.

Vote no seu favorito:

inter@

Finalistas do MasterChef 2024

A jornalista Giorgia Paladini foi escolhida como a primeira finalista da 11ª temporada do programa durante a semifinal com Andreia, José Roberto, Laura e Vitor. Na ocasião, ela conquistou o destaque na disputa ao apresentar um pithivier com molho de vinho e amoras.

Considerada uma das protagonistas da edição, Giorgia conquistou quatro pins, acessório concedido aos destaques do programa durante as provas. Além de ser uma boa cozinheira individual, ela também foi muito bem quando comandou times durante o programa.

Veja também Zoeira Jout Jout anuncia retorno após dois anos afastada das redes sociais: 'Trago novidades' Zoeira Elenco completo da série 'A Casa dos Espíritos' é anunciado pelo Prime Video

Já José Roberto foi o segundo escolhido pelos jurados para a grande final do MasterChef 2024. Na prova da semifinal, o natalense trouxe um pithivier de pato no tucupi com duxelle de ora-pro-nóbis, mostrando a inspiração que sempre buscou no Norte e no Nordeste.

O primeiro pin de Zé Roberto, como era chamado pelos colegas, veio com um prato na prova das fusões. O cozinheiro apresentou uma sobremesa francesa com compota de caju, pimenta-de-cheiro e castanha. Logo depois, outros três pins também foram direto para o avental dele.

Onde assistir a final do MasterChef 2024?

Para saber qual dos dois sairá como o grande vencedor, a Band apresenta a final nesta terça-feira (12), às 22h30, na Band, no site e no Bandplay.