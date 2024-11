Jout Jout anuncia retorno após dois anos afastada das redes sociais: 'Trago novidades'

A antiga youtuber Jout Jout reapareceu nas redes sociais nessa segunda-feira (11), após mais de dois anos totalmente afastada da internet. Na ocasião, a jornalista anunciou que está retornando à vida pública através do lançamento de um "encontro conversativo" com fãs, previsto para acontecer em 21 de dezembro no Teatro Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais.

"Oi, família Jout Jout! Trago novidades!", escreveu ao publicar um vídeo divulgando o evento, chamado de "Ali Fora". Na gravação, ela aparece retirando roupas de um varal — entre elas peças de bebê. A venda de ingressos para o encontro com a antiga criadora de conteúdo começam nesta terça-feira (12), através da plataforma Sympla.

Na descrição do evento, a profissional explica que há dois anos, quando decidiu encerrar a vida virtual e parar de produzir conteúdos para as redes sociais, sentia que não tinha mais o que transmitir ao público. Agora, com o período de afastamento e a chegada da maternidade, ela conta que está reabastecida de assuntos e, por isso, o retorno.

"Quando me percebi sem conteúdo, saí do mundo virtual com vontade, vivi atentamente o que se apresentou na sequência, fiz anotações, e agora percebo que tenho coisas pra falar de novo. Me 'repreenchi'. E por isso o encontro. Pr’a gente conversar. Animada!."

Assista ao vídeo

Ao todo, o Teatro Municipal de Ouro Preto comporta 280 pessoas, número disponível de ingressos para o evento, que possuem valores que variam entre R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).

Jout Jout ainda esclareceu que a ocasião deve acontecer de forma offline e recomenda que os presentes já entrem no local com os celulares em modo avião. "Um encontro entre 281 humanos que vai começar, acontecer e terminar bem ali, naquele teatro, sem chegar na internet em forma de stories, reels, ou postagem audiovisual de qualquer tipo, como uma performance coletiva pós-moderna neo-impressionista."

Apesar do anúncio do encontro único, na descrição, ela deixa aberta a possibilidade de o evento ser levado para outros lugares do País. "Se Ouro Preto for desafiador demais pra esse momento, saiba que a ideia é que eu consiga fazer isso pelo Brasil, ok? Então, é possível que uma hora eu chegue perto de onde você tá."

O anúncio de retorno repercutiu nas redes sociais. Na postagem feita por ela no Instagram há mais de 13,6 mil comentários, alguns deles feitos por outros criadores de conteúdo, como os influenciadores Bruna Vieira, Ademara Barros, Lela Brandão, Mabê Bonafé e Vitor diCastro, que comemoram o retorno.