Lucas Rangel e Lucas Bley se casam em cerimônia de luxo em SP

Juntos há três anos, Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. O casório foi celebrado por amigos, familiares e influenciadores nesta segunda-feira (11).

A influencer GKay foi destaque no evento por ser uma das madrinhas do casal. Além dela, outras personalidades marcaram presença na festa, como as atrizes Maisa Silva e Tatá Estaniecki, o youtuber Júlio Cocielo e Franciny Ehlke.

Os noivos estavam no altar vestindo ternos brancos, em contraste com os padrinhos, orientados a trajar preto. A revista Quem divulgou que o código de vestimenta para os presentes era bastante "rigoroso". Com cerca de 11 páginas, o documento orientava, inclusive, que convidados "comuns" usassem apenas roupas coloridas.

Data especial

O casal escolheu o dia da cerimônia para coincidir com a data de aniversário da mãe de Bley, já falecida. Na manhã desta segunda, ele publicou um texto nas redes sociais em que falava sobre o significado da data para ele.

"Mãe, chegou o dia do meu casamento! O dia 11/11 finalmente chegou. (...) Decidi tornar o seu dia o meu dia também. Essa é a forma de te trazer aqui comigo no dia mais especial da minha vida. O meu amor por você é algo que não consigo falar, escrever nem demonstrar a intensidade", escreveu.

Os Lucas se conheceram em 2020, mas assumiram o namoro apenas em junho de 2021. No ano passado, eles anunciaram o noivado e celebraram o momento no mesmo local do casório, no Palácio Tangará. Eles também se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos.