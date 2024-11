Gizelly Bicalho reage aos gritos durante briga em 'A Fazenda 16' e vira meme nas redes sociais

A ex-BBB e agora participante do reality "A Fazenda 16" Gizelly Bicalho virou assunto nas redes sociais, na noite de segunda-feira (11), após gritar ao vivo com os colegas de confinamento. Sacha Bali e Yuri Bonotto foram os alvos da advogada, que foi apontada como oportunista pelos dois.

A situação se iniciou durante a Dinâmica de Apontamento, gravada no último domingo (10), enquanto a peoa resolveu ironizar o rival Yuri. Gizelly disparou que o colega de reality não tem protagonismo no jogo porque "usa argumentos do outro".

Yuri rebateu a ex-BBB chamando-a de "oportunista", ressaltando que ela em comportamento seletivo dentro da Fazenda.

No entanto, o momento mais caótico da dinâmica ainda estava a caminho. Durante fala de Sacha Bali, principal desafeto da participante, ela chegou a tirar o casaco e se exaltar com o ator.

Veja:

"Meu Deus do céu, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento esse homem. Eu não aguento ele inventando mentira de mim, da minha vida, de tudo, eu não aguento esse homem", disse ela aos gritos.

A edição do programa, inclusive, fez questão de desmentir uma das falas da advogada. Gizelly afirmou que Sacha teria partido para cima dela em determinada ocasião, enquanto as imagens gravadas do reality mostraram o contrário.

O público, claro, não demorou para criticá-la. "Ela borrou no olho para que o público tenha pena. Ela está insuportável. Vai sair do programa bem escorraçada, foraaaaa Gizelly!", disse um dos espectadores do reality show.