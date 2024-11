Quem ganhou o Masterchef 2024? Conheça participante que venceu a final do reality show

O participante José Roberto venceu a temporada do MasterChef 2024 na noite dessa terça-feira (12). O potiguar era o preferido do público que votou na enquete do Diário do Nordeste sobre quem deveria vencer o reality show culinário. Giorgia levou o segundo lugar.

No último desafio da competição, os cozinheiros amadores tiveram que criar um menu completo autoral — com entrada, prato principal e sobremesa. Durante a prova, o campeão exaltou os ingredientes típicos da região Nordeste do País, como caju, jambu, tucupi e babaçu.

“Toda a vez que mentalizava esta final, não pensava em um cardápio refinado sem que tivesse representatividade”, contou em entrevista ao portal da Band. “O babaçu, no Maranhão, é subsistência de muita gente, além de uma colheita sacrificante. Já o caju é memória de infância. A colheita lá em casa, para mim, era como uma brincadeira”.

Legenda: Cozinheiro amador preparou menu com ingredientes típicos da região Nordeste Foto: reprodução/Band

Na dinâmica final, José Roberto e Giorgia receberam uma ajuda extra, definida por um sorteio. Enquanto a participante, a qualquer momento, podia pedir um conselho a um jurado, o potiguar podia definir, em alguma das etapas, a ordem de degustação dos pratos. Em cada etapa da prova final, os dois tiveram três minutos de mercado e uma hora de prova.

Prêmios do Masterchef 2024

Por vencer o programa, José Roberto recebe o valor de R$ 350 mil, além de um curso de culinária em uma universidade francesa e outros prêmios, como conjunto de panelas profissionais, cozinha gourmet completa e R$ 50 mil em produtos.

Com a quantia, ele disse que planeja estudar e comprar um ponto em São Luís, no Maranhão, onde deseja, futuramente, instalar um bistrô ou um restaurante.

“Ainda não sei se estou preparado para uma mudança de carreira, eu gosto do que eu faço... mas, sim, estou aberto. Se os frutos do MasterChef forem legais, vou pagar para ver”, disse ao portal da Band.

Por levar o segundo lugar, Giorgia também recebeu um curso de formação em confeitaria e doceria na mesma universidade francesa que o ganhador.

Retorno de participantes e novo jurado

Além da avaliação tradicional dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, a última noite de competição desta edição contou ainda com a avaliação de Diego Lozano, um dos novos jurados do Masterchef Confeitaria.

O episódio final teve ainda o retorno dos demais participantes da temporada, que assistiram à disputa do mezanino. As famílias dos finalistas também marcaram presença no estúdio.