Quem era Song Jae-Rim, ator sul-coreano de 'Fadas da Limpeza' e 'Two Weeks' que morreu aos 39 anos

O ator sul-coreano Song Jae-Rim foi encontrado morto no próprio apartamento em Seul nesta terça-feira (12). A informação foi confirmada pela polícia de Seongdong, bairro da capital da Coreia do Sul. Jae-Rim ganhou fama com produções para a TV, mas também colecionou papéis no teatro e esteve nos palcos recentemente.

Segundo a agência de notícias Yonhap News, que também noticiou a morte do artista, ele começou a carreira como modelo. Já o trabalho no cinema foi iniciado quando ele conseguiu oportunidade como assistente de foto no filme 'Atrizes', de 2009, e, em 2012, ficou conhecido por interpretar o personagem Kim Jae-woon na série 'A Lua Abraça o Sol'.

Recentemente, o ator fazia trabalhos nos palcos da Coreia do Sul. Por conta disso, ele esteve em cartaz com a peça 'Wife', apresentada até fevereiro, e, até o mês passado, fez parte do elenco do musical 'A Rosa de Versalhes'.

O ator afirmou, em entrevista concedida à Yonhap News, que queria ter "um ritmo rápido" para a atuação. "Quero me tornar um ator que atue de forma consistente, em vez de explodir com um certo personagem", declarou na ocasião.

‘Fadas da Limpeza’ e ‘Queen Who’

Além de 'A Lua Abraça o Sol' (disponível na Max), Song Jae-Rim também ficou conhecido por produções como 'Fadas da Limpeza' (disponível na Netflix) e 'Queen Who' (ainda não disponibilizada no Brasil).

Outras produções em que o ator fez parte do elenco foram 'No Dia do Seu Casamento', 'Adeus', 'Sr. Black' e 'Two Weeks', que podem ser assistidas no serviço de streaming Viki.