'Arca de Noé', em cartaz nos cinemas brasileiros, tem orçamento milionário e elenco de estrelas

A animação 'Arca de Noé' estreou na última quinta-feira (7) nos cinemas brasileiros e impressionou pelo orçamento robusto, além dos nomes entre os dubladores. Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos, Gregorio Duvivier e Eduardo Sterblitch, por exemplo, são algumas das vozes que reforçam o tamanho da produção.

Em termos de números, sem dúvidas, é uma das mais ousadas entre as animações. Uma coprodução com a Índia e os Estados Unidos foi necessária para chegar nesse status e produzir uma animação em completo 3D. Sérgio Machado, escritor do filme e parte da direção, dividida entre ele e Alois Di Leo, aponta que os US$ 8 milhões foram importantes, mas a produção conta com mais que isso.

Veja o trailer:

"É um investimento grande se você pensar no arrecadamento de filmes brasileiros, mas pequeníssimo se você pensar em filmes do mesmo porte no exterior. O que se vê na tela é o resultado de muita paixão, muito sacrifício, de se fazer muito com, relativamente, pouco. O filme vale muito mais do que ele custou, sem dúvida", disse Sérgio em entrevista ao Diário do Nordeste.

Inspiração em Vinicius de Moraes

O título do filme, claro, não poderia ser mais claro. Sim, se trata de uma história bíblica, mas a forma de retratá-la é bem diferente. Inspirado na obra do poeta Vinicius de Moraes, o longa traz músicas dos dois discos “Arca de Noé”, lançados em 1980 e 1981 a partir das obras do carioca.

Conforme a sinopse, a animação conta as aventuras de dois ratinhos, Vini (Rodrigo Santoro) e Tom (Marcelo Adnet), em uma clara alusão a Tom Jobim. Os dois precisam lidar com o dilema de um dilúvio à vista e o fato de que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie serão permitidos na Arca de Noé.

Veja também Verso Gostou de 'Ainda Estou Aqui'? Veja 7 filmes sobre a Ditadura Militar no Brasil Mylena Gadelha Filmes de Natal se multiplicam no streaming e no cinema; veja lista para assistir até o fim do ano

"A ideia partiu da filha do Vinicius, ela que pensou primeiro em fazer", explicou Sérgio, citando Suzana de Moraes. "A gente não tinha uma história, porque 'A arca de Noé', tem poesias salteadas, mas a gente tentou captar o espírito das obras do Vinícius, né? Esse desses bichos meio frágeis, que tem que dar nó em pingo d'água para sobreviver nesse mundo que é meio hostil", completou, afirmando que o longa busca retratar a história com esse sarcasmo e humor.

"Trazemos esse humor sofisticado do Vinicius e trabalhos dele para o cinema. Nós tivemos esse compromisso de trazer essas obras, com toda certeza, que já elas foram gravadas por vários artistas brasileiros. É até difícil lembrar de quem não gravou, né", reforçou Machado.

Outros nomes famosos também completam o elenco do filme. Alice Braga, por exemplo, faz a voz da ratinha Nina. Gregório Duvivier é a barata engenhosa Alfonso, enquanto Lázaro Ramos é o leão Baruk, meio que vilão da história. Outros nomes como Russo Passapusso, Bruno Gagliasso, Eduardo Sterblitch, Julio Andrade, Ingrid Guimarães, Marcelo Serrado, Heloisa Périssé, Ingrid Guimarães, Babu Santana, Luis Miranda e Chico César também surgem na animação.