Casa da Indústria reúne autoridades e empresários em homenagem a Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha

Na última sexta-feira, 08, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) foi o ponto de encontro para uma dupla comemoração de aniversário que reuniu personalidades importantes da sociedade cearense e do setor empresarial. O presidente Ricardo Cavalcante e o diretor financeiro Edgar Gadelha foram os homenageados da festa, que aconteceu no salão aberto da cobertura da Casa da Indústria.

Legenda: Edgar Gadelha, Rosangela e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

O almoço foi super prestigiado e organizado pela FIEC em reconhecimento ao trabalho fundamental dos dois líderes para o avanço da indústria no Ceará. Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha, que também preside o Sindcarnaúba-CE e o Centro Industrial do Ceará (CIC), têm sido peças-chave no fortalecimento do setor, inspirando e motivando os empresários locais.

Legenda: Fernando Cirino, Ricardo Cavalcante e Beto Studart Foto: LC Moreira

A celebração contou com a presença de ex-presidentes da FIEC, como Roberto Macêdo, Fernando Cirino e Beto Studart, além dos secretários de Estado Salmito Filho, Vilma Freire e Roseane Medeiros. Por lá, o Superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará e o desembargador federal Cid Marconi Gurgel, entre outras autoridades e empresários renomados.

Legenda: Ruy do Ceará e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Veja as fotos da captadas por LC Moreira:

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Rosangela Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Pinho, Natália, Ricardo, Érica, Ricardo, Rosangela, Yasmin e Vitor Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela, Ricardo e Érica Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Waldyr Diogo, Silvio Frota, Ruy do Ceará e Alfredo Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Pedro Alfredo, Barros Neto, Valdomiro Távora, Rholden Queiroz e Chico Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Costa, Fred Fernandes, Waldyr Diogo e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha, Cid Marconi e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ângelo Nunes, Márcio Augusto, Edgar Gadelha e Alex Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Carvalho e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Pedro Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo, Ivan Bezerra, Fernando Cirino e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo, Ivna Bezerra, Fernando Cirino e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor, Rosangela, Ricardo e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Mota, Ricardo Cavalcante e Fred Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Salmito Filho e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Agostinho Alcântara, Ricardo Cavalcante e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cortês, Ricardo Cavalcante e Joaquim Caracas Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Acácio e Marco Aurélio Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante e Rogério Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, Ricardo Cavalcante e César Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante e Kátia Monara Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Alfredo e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Nóbrega e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Milene Pereira e Pedro Lima Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Camila Fragoso, Socorro Castro e Fátima Facundo Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Adolfo, Ricardo Cavalcante, Eduardo Neves, Dinaldo Diniz e Junior Orterno Foto: LC Moreira

Legenda: André Siqueira e Luciano Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Carlos e Amarílio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha e Ângelo Oliva Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Gradvohl, Paulo Gonçalves e Roberto Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Érica, Rosangela, Yasmin e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Acácio, Ricardo Cavalcante e Sérgio Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Farias e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Cid Marconi e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Cintra, Ricardo Cavalcante e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Edilmo Cunha e Marcos Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Esteves, Valdomiro Távora e Chico Eulálio Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André Holanda, Ricardo Cavalcante e Erick Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cortês, Ricardo Cavalcante e Joaquim Caracas Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Fontenele, Enid Câmara e Karina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro e Lauro Chaves Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Natali Camarão, Ricardo Petral e Karina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: João Borges e Chico Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Natália, Ricardo e Rosangela Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Chaves Neto, Marcus Lage e João Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Caracas, José Nunes e Ricardo Cortês Foto: LC Moreira

Legenda: Inimá Sancho, Roseane Medeiros, Hélio Perdigão e Marcos Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: João Borges, Alfredo Costa, Silvio Frota, Waldyr Diogo e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Inimá Sancho, Marcos Oliveira, César Barros, Marcelo Tavares e Ricardo Petral Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira