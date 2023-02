Tati Zaqui joga indireta após Thomaz Costa insinuar vitimismo: 'calada não ficarei'

O relacionamento entre Thomaz Costa e Tati Zaqui, ex-participantes de A Fazenda 14, está passando por uma crise. Poucos dias após fazer uma tatuagem em homenagem à cantora, o ator levantou suspeitas de um possível término ao mandar uma indireta nas redes sociais.

Por meio dos Stories do Instagram, Thomaz publicou uma foto, sem citar nomes, com a legenda: "Vício em ser vítima". Seguidores e fãs do casal, no entanto, logo desconfiaram que ele se referia a Tati. No último domingo (5), a artista revelou que estava internada para tratar problemas de saúde.

“Lá vamos nós, do avião para o hospital. Só Deus na minha vida mesmo”, escreveu ela. Em outra publicação, ela deu detalhes sobre o estado de saúde e tranquilizou os fãs.

"Meu emocional ataca meu estômago e gastrite. Eu vomito muito e não consigo comer nada. Fiz esses quatro shows sem conseguir me alimentar, apenas líquidos. Por isso estou aqui, para repor. Já estou me sentimento melhor, não se preocupem", disse a ex-Fazenda.

"Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas e mentirosas. (...) calada não ficarei mais", prometeu a funkeira.

Veja publicação

Legenda: Tati Zaqui faz desabafo sobre Thomaz Costa no Instagram Foto: Reprodução

Além disso, os dois trocaram 'unfollow' no Instragram, outro fato que contribuiu para internautas comentarem sobre o suposto término do relacionamento.

Em dezembro do ano passado, o ator chegou a desmentir boatos sobre o término após Tati dizer que havia muitas "provocações e pessoas torcendo contra". "Conseguiram causar um grande inferno em nossas vidas", disse, à época.