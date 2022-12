Ex de Larissa Manoela, Thomaz Costa anuncia parceria com Tati Zaqui em plataforma de conteúdo adulto

Thomaz Costa, ex-peão do reality 'A Fazenda' e ex-namorado de Larissa Manoela, anunciou que irá fazer parceria com a cantora Tati Zaqui em uma plataforma de conteúdo adulto. Os dois estão juntos desde a participação na edição deste ano do programa.

"Vocês pediram muito e eu vou abrir o meu Privacy. Amanhã vai ter uma 'colabizinha' de casal com a minha gata e eu vou postar. Ai meu Deus do céu", disse Thomaz aos seguidores no Instagram, citando a plataforma de conteúdo adulto brasileira.

Quando questionado sobre o tipo de conteúdo a ser disponibilizado na plataforma, o ator fez questão de garantir que ele será quente. "Nunca vi nenhum casal fazendo nada igual! Para você fechar o ano com chave de ouro", prometeu.

Namoro no reality

Thomaz e Tati foram alguns dos participantes da 'Fazenda 14', que termina nesta quinta-feira (15), mas deixaram o confinamento logo no início.

Dentro da casa, apesar de estarem em grupos distintos de jogo, ele no Grupo A e ela no B, os dois iniciaram um relacionamento, que acabou se desenvolvendo para além das câmeras.

Anteriormente, Tati comentou sobre o início do namoro dos dois, logo após um beijo em uma das festas do programa.

"Quando estávamos ali dentro, no local de festas, ele olhou para mim e citou: 'Você acredita no amor de Deus?'. Eu logo me toquei e falei: 'Sim'. Ele falou: 'Me beija, pelo amor de Deus", disse, começando o momento entre os dois.