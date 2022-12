Após polêmica em entrevista com Cláudia Raia, repórter diz que conversou com a atriz: 'tá tudo bem'

O jornalista Renan Pereira, que "levou uma bronca" de Cláudia Raia ao questionar o nome do filho que a atriz espera, se pronunciou sobre o caso nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (14). Em vídeo postado no Instagram, ele agradeceu as mensagens de carinho que recebeu, disse que conversou com a atriz e que está tudo bem.

"Eu não ia comentar nada, não divulguei nada, mas comecei a ver algumas fake news muito pesadas, falando que ela tinha sido homofóbica, falando que eu tava arrasado, em depressão, falando que eu tinha editado o vídeo pra prejudicar ela... Tudo isso não é verdade", começou.

"Conversei com a Cláudia Raia agora, ela foi super querida, a gente teve um papo super gostoso, ela foi super solícita. Expliquei pra ela que eu não divulguei as coisas e ela me explicou que não estava sendo grossa, que foi uma brincadeira, então está tudo bem, pessoal", disse Renan.

O jornalista ressalta ainda que nunca pensou em se utilizar do caso para se aproveitar de algo, e desejou felicidades para Cláudia Raia.

"Acho que a gente ta bem machucado no Brasil, porque a gente vive momentos bem difíceis, e então o brasileiro, quando vê situações mais adversas, projeta muito daquilo que tá no seu coração. Acho que foi isso que aconteceu. Eu queria mandar um beijão pra Cláudia, dizer que agora eu sei que é o Luca o filho dela, desejar um bom período de gravidez e é isso", encerrou.

Entenda o caso

Cláudia Raia, de 53 anos, foi criticada por de internautas, que a chamaram de grosseira, após conceder uma entrevista na segunda-feira (12). O motivo foi a reação dela ao perceber que o jornalista não sabia o nome do filho que ela espera, Luca. "Jornalista, né, amor? Tem que saber", disse.

O anúncio da gravidez foi feito no dia 19 de setembro, quando mostrou um teste com o resultado positivo. O bebê é fruto do relacionamento dela com Jarbas Homem de Mello. Em um programa da Ana Maria Braga, a atriz revelou o nome da criança.

Na última segunda, Renan questionou: "Já tem nome o bebê?". Surpresa, Cláudia respondeu: "Já! Você não acompanhou? Está atrasadíssimo. Você está péssimo. Contei na Ana Maria Braga, menino. Luca! Só você que não sabe".

O profissional pediu desculpa, mas ela já acrescenta: "Jornalista, né amor? Tem que saber".

Apesar de Renan concordar, justificando que não sabia que a atriz estaria no evento daquela noite, Cláudia volta a falar, dizendo que o "mundo sabe". "Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar disso?".

Claudia Raia se pronunciou

Ainda nesta quarta-feira (14), através da assessoria de imprensa, Cláudia Raia se pronunciou, dizendo que o vídeo que circulou foi tirado do contexto - e que era uma brincadeira.

"Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira", disse.

Claudia Raia Atriz "Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda imprensa presente".

"O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim", acrescentou.