Jarbas Homem de Mello posta vídeo beijando a barriga de Claudia Raia: 'minha hora preferida'

O artista Jarbas de Mello compartilhou um vídeo em que aparece acariciando e beijando a barriga de Claudia Raia, 53 anos, grávida do terceiro filho, nesta sexta-feira (30). "Minha hora preferida do dia", escreveu na publicação, que recebeu diversos comentários de seguidores.

A companheira chegou a publicar uma série de emojis apaixonados. O anúncio da gravidez foi feito no dia 19 de setembro, em que mostra um teste de gravidez com o resultado positivo.

Claudia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, e este será o primeiro filho da atriz com o também ator e bailarino Jarbas.

Gravidez na menopausa

A atriz engravidou enquanto estava na menopausa. Ela e o marido tinham a vontade de ser pais, e já falavam sobre o assunto há pelo menos dez anos, revelou Claudia em entrevista, no último domingo (25), ao “Fantástico”. Ano passado, eles decidiram ter um filho por fertilização in vitro, mas não deu certo.

“Fiz o tratamento de cinco semanas de estrogênio, que são vários hormônios, é realmente pesado. Eu disse: eu vou tentar uma vez. Se for, ok. Se não for, eu vou entender. O que aconteceu é que os embriões não se formaram. Olhei para Deus e falei: ‘Ok, já entendi. Não era para ser’”, contou.

“Eu achei o que a gente pensa: 'meu óvulo de 55 anos já não serve para muita coisa'. Eu tinha desistido mesmo”, disse ainda.

A atriz já tinha parado há mais de três meses de tomar os hormônios para a fertilização, quando precisou realizar um exame e viu estar ovulando. Algum tempo depois, ao realizar uma bateria de exames, descobriu estar grávida, já na 10ª semana de gestação.