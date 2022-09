Aos 55 anos, Claudia Raia confessa que já tinha desistido de ter filho com Jarbas de Mello

Claudia Raia anunciou há poucos dias que está grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com o também ator Jarbas Homem de Mello. A gravidez da atriz pegou os fãs de surpresa, já que ela tem 55 anos. O caso é raro, por a artista já ter entrado na menopausa.

Ela e o marido, no entanto, tinham a vontade de ser pais, e já falavam sobre o assunto há pelo menos dez anos, revelou Claudia em entrevista, neste domingo (25), ao “Fantástico”. Ano passado, eles decidiram ter um filho por fertilização in vitro, mas não deu certo.

“Fiz o tratamento de cinco semanas de estrogênio, que são vários hormônios, é realmente pesado. Eu disse: eu vou tentar uma vez. Se for, ok. Se não for, eu vou entender. O que aconteceu é que os embriões não se formaram. Olhei para Deus e falei: ‘Ok, já entendi. Não era para ser’”, contou.

“Eu achei o que a gente pensa: 'meu óvulo de 55 anos já não serve para muita coisa'. Eu tinha desistido mesmo”, disse ainda.

A atriz já tinha parado há mais de três meses de tomar os hormônios para a fertilização, quando precisou realizar um exame e viu estar ovulando. Algum tempo depois, ao realizar uma bateria de exames, descobriu estar grávida, já na 10ª semana de gestação.

Coincidência

Claudia ainda revelou uma coincidência na entrevista: a mãe dela engravidou da atriz também na menopausa, aos 45 anos. “A gente ama bebê. É uma onda de amor linda de morrer. Aos que não estão gostando, que pena, porque vocês podiam estar curtindo isso comigo”.

Claudia ainda não revelou o sexo do novo bebê. A atriz já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, frutos do casamento com Edson Celulari.

Este ano, aliás, também nasceu Chiara, filha de Edson Celulari com Karin Roepke. Ele tem 64 anos.