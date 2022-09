Grávida, Claudia Raia recebe carinho na barriga de Mariana Ximenes

Após anunciar a gravidez aos 55 anos, Claudia Raia vem recebendo o carinho dos fãs e também dos amigos famosos. Nesta segunda-feira (26), foi a vez de Mariana Ximenes mimar a atriz.

As duas compartilharam um registro juntas nas redes sociais, em que Mari aparece acariciando a barriga de Claudia, grávida do terceiro filho.

"Amor de irmãos! Te amo filhota, Mariana", escreveu Raia na legenda da foto no Instagram.

As atrizes já interpretaram personagens como mãe e filha na novela 'A Favorita', da Rede Globo, e têm uma relação próxima na vida real.

Gravidez

Claudia Raia e o marido, Jarbas Mello, já falavam sobre a gravidez há pelo menos dez anos, revelou a atriz em entrevista, neste domingo (25), ao “Fantástico”. No ano passado, eles decidiram ter um filho por fertilização in vitro, mas não deu certo.

“Fiz o tratamento de cinco semanas de estrogênio, que são vários hormônios, é realmente pesado. Eu disse: eu vou tentar uma vez. Se for, ok. Se não for, eu vou entender. O que aconteceu é que os embriões não se formaram. Olhei para Deus e falei: ‘Ok, já entendi. Não era para ser’”, contou.

“Eu achei o que a gente pensa: 'meu óvulo de 55 anos já não serve para muita coisa'. Eu tinha desistido mesmo”, disse ainda.

A atriz já tinha parado há mais de três meses de tomar os hormônios para a fertilização, quando precisou realizar um exame e viu estar ovulando. Algum tempo depois, ao realizar uma bateria de exames, descobriu estar grávida, já na 10ª semana de gestação.